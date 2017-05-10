Филатов пригрозил установить в Днепре "хунту" в связи с событиями 9 мая

Начальник главного управления полиции в Днепропетровской области Игорь Репешко назначил служебное расследование действий полиции в ходе массовых мероприятий в Днепре в День победы над нацизмом. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полиция действовала неадекватно, и пригрозил установить в городе "хунту".

Стоит отметить, что во время празднования 9 мая в Днепре произошла массовая драка. Возле памятника Славы несколько десятков активистов и участников АТО вступили в стычку с участниками колонны "Оппозиционного блока" во главе Александром Вилкулом, потребовав отказаться от использования партийной символики. Вмешалась полиция и избила атошников.

Мэр Днепра Борис Филатов, реагируя на эти события, возложил ответственность за них на главу МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

"За последние два года в этом городе жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов. НИ ОДИН преступник не наказан. Сегодня реваншисты показали на что они способны, когда остаются безнаказанными. Арсен Аваков и Юрий Луценко, или вы наведёте в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели "хунту" - они ее получат", - написал он в фейсбуке вечером 9 мая.

Позже Филатов снова отказался признавать ответственность за действия полиции и сообщил, что примет ряд мер в связи с событиями в городе в День победы над нацизмом.

"Я виноват, что доверился обещаниям полиции, что все под контролем. Естественно, что у мэра нет пары сотен громил-"космонавтов", имеющих дубинки и полицейские удостоверения, но все равно виноват", - отметил он в фейсбуке.

Филатов сообщил, что прекратит финансирование из бюджета города всех "ветеранских" организаций и добьется выделения горсоветом финансирования союзу ветеранов АТО.

Также мэр пообещал организовать в городе добровольческое формирование для обеспечения порядка.

"Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции. Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Увы, но в МВД меня никто не услышал. Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу как ватные задницы разрываются от ужаса. Да, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать", - отметил он в фейсбуке.