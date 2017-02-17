Финляндия увеличит численность армии из-за действий РФ в Украине

Правительство Финляндии отреагирует на рост напряжения в балтийском регионе и агрессию России против Украины увеличением численности своих вооруженных сил. Планируется расширить состав войск на 20% - до 280 тысяч человек. Об этом сообщает DW.

Как говорится в докладе об оборонной политике правительства Финляндии, такой шаг связан с ростом военной напряженности в Балтийском регионе и действиями России на востоке Украины.

"Россия стремится укрепить статус мировой державы и выразила намерение создать систему безопасности, основанную на сферах влияния. Москва продемонстрировала готовность применять регулярные вооруженные силы и широкий спектр других инструментов для достижения своих целей", - сообщается в докладе.

Увеличение состава вооруженных сил будет стоить бюджету Финляндии дополнительные 55 млн евро ежегодно. Сообщается также, что до 2012 года финская армия насчитывала 350 тысяч военнослужащих, но потом этот показатель был сокращен до 230 тысяч человек. Финляндия не входит в число стран НАТО.