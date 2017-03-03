Фонд госимущества хочет исключить оценщиков из процесса приватизации

В Фонде госимущества хотят исключить роль оценщиков при подготовке имущества к приватизации, ведь те завышают стартовую цену объекта, и как следствие, предприятие не продается.

Об этом сказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Андрей Гайдуцкий на брифинге в пятницу.

"Достаточно часто они (стартовые цены - ред.) завышены в 10 и более раз. Мы видим это, потому что мы выставляем объект на аукционы, цена снижается на 90% от стартовой цены и объект не продается, к кому вопрос должен быть в первую очередь к оценщику. К сожалению, оценщики очень часто подходят при оценке объекта не по доходному подходу, а по имущественному, поэтому они берут имущество и считают сколько бы оно стоило, если бы заново продавать. Таким образом мы получаем какие-то причудливые предложения от оценщиков", - подчеркнул Гайдуцкий.