 

Франция и Германия обеспокоены рядом решений Трампа, - Эйро

28 января 2017 г. 17:09
Источник: 112.ua
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Некоторые решения нового президента США Дональда Трампа вызывают беспокойство в Париже и Берлине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро по итогам переговоров в Париже с коллегой из ФРГ Зигмаром Габриэлем, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, подчеркнул Эйро, Франция крайне встревожена ограничениями на въезд в США в отношении беженцев из ряда стран. "Это решение вызывает у нас исключительное беспокойство. Прием беженцев, которые бегут от войны, является одной из наших обязанностей", - отметил он.

При этом Эйро добавил, что тревогу вызывают также и другие шаги Дональда Трампа, однако не уточнил, какие.

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