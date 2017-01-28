Франция и Германия обеспокоены рядом решений Трампа, - Эйро

Некоторые решения нового президента США Дональда Трампа вызывают беспокойство в Париже и Берлине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро по итогам переговоров в Париже с коллегой из ФРГ Зигмаром Габриэлем, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, подчеркнул Эйро, Франция крайне встревожена ограничениями на въезд в США в отношении беженцев из ряда стран. "Это решение вызывает у нас исключительное беспокойство. Прием беженцев, которые бегут от войны, является одной из наших обязанностей", - отметил он.

При этом Эйро добавил, что тревогу вызывают также и другие шаги Дональда Трампа, однако не уточнил, какие.