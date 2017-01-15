Франция обещает длительное военное присутствие в Африке

Французские военные останутся на Африканском континенте. С соответствующим заявлением выступил президент Франции Франсуа Олланд в ходе франко-африканского саммита в столице Мали Бамако, передает DW.

Указано, что в саммите приняли участие 30 глав государств и правительств. По словам французского президента, военное присутствие станет частью длительного участия Парижа в борьбе с исламистскими группировками.

"Это продлится долго, ведь нам надо противостоять террористическим группировкам, которые особенно хорошо оснащены и решительно настроены дестабилизировать целый регион", - пояснил Олланд.

Он подчеркнул, что целью Франции является проведение подготовки местных военных и силовиков, чтобы они самостоятельно смогли бороться с экстремистами. В то же время Париж обещает значительно увеличить свою невоенную помощь для развития Африки. В течение следующих пяти лет выделенные на эти цели средства должны вырасти на 15% к в целом 23 миллиардов евро. Кроме того, участники саммита выразили намерение совместными усилиями бороться против терроризма и нелегальной миграции. Сообщается, что главной целью этой борьбы станут нелегальные перевозчики и контрабандисты, а также наркоторговцы. Эти меры должны также нанести удар и по главным источникам финансирования терроризма, считают участники саммита.