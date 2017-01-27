 

Франция является последней страной в ЕС, которая тормозит безвиз Украине - Хармс

27 января 2017 г. 20:27
Источник: Укринформ
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Три года после начала войны на востоке Украины Европа уже лучше понимает стратегию России. Евросоюз должен отменить визы для украинцев, но пока нет конкретной даты.

Об этом на открытии форума “Европа-Украина” в Жешуве заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Через три года после Майдана мы лучше знаем кремлевскую стратегию, чем раньше”,- заявила евродепутат.

Хармс добавила, что Европа должна осознавать: все, что Россия делает против Украины на востоке страны и в Крыму, она делает также и против стран ЕС.

Евродепутат позитивно высказалась относительно реформ в Украине, отметив, что европейские институты заинтересованы в позитивных изменениях в стране.

Хармс также сообщила, что по ее последней информации из МИД Германии, Франция является последней страной, которая тормозит предоставление Украине безвизового режима.

"Но Украина скоро получит безвизовый режим, хотя пока нет конкретной даты его введения”,- констатировала депутат Европарламента.

Она добавила, что в Европе должны понимать: для украинцев это символ доверия между Украиной и Еврокомиссией.

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