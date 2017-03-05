 

Французская партия "Республиканцы" намекнула на возможную замену кандидата в президенты

05 марта 2017 г. 17:03
Источник: Левый Берег
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Один из видных деятелей французской партии "Республиканцы" Кристиан Эстрози намекнул на возможную замену кандидата в президенты Франции.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала BFMTV.

"В ближайшие часы мы выступим с важной инициативой", - сказал политик. По его словам, избирательная кампания правых обречена на провал и не может больше продолжаться в таком духе.

"Я отказываюсь вести наших активистов и избирателей на коллективное самоубийство", - добавил Эстрози. Отвечая на вопрос о том, может ли стать новым претендентом на президентский пост от правых Ален Жюппе, Эстрози уклонился от ответа.

Ранее 5 марта газета Journal du Dimanche со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенного для нее компанией Ifop, сообщила, что результат опроса показал, что 71% французов считают, что нынешний кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон должен выйти из президентской гонки. В его отношении 24 февраля финансовая прокуратура официально открыла расследование в связи с подозрениями в фиктивном трудоустройстве супруги в качестве своего ассистента.

За месяц до этого издание Сanard enchainé ("Прикованная утка") опубликовало статью, согласно которой Фийон лишь числилась в качестве помощника своего мужа на протяжении нескольких лет. В это время Фийон был депутатом Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента). В общей сложности ей было выплачено €500 тыс. в качестве зарплаты и премий.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае этого года.

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