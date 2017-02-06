 

ФСБ России объяснила причину создания пограничной зоны на границе с Беларусью

06 февраля 2017 г. 16:38
Источник: Новое Время
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В ФСБ России объяснили причину установления пограничной зоны с Беларусью, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства.

В частности, ФСБ РФ заявила, что установление пограничной зоны осуществлено в целях создания необходимых условий надежной охраны госграницы РФ, как это предусмотрено ст.16 закона РФ от 1 апреля 1993 года "О государственной границе Российской Федерации".

В сообщении подчеркивается, что "указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей".

В то же время, установление пограничной зоны не предусматривает пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу РФ.

Также, эти меры "не противоречат нормам международных договоров Российской Федерации с республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы РФ гражданами обоих государств".

1 февраля стало известно, что директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александ Бортников распорядился установить пограничную зону на границе с Беларусью.  Ранее она отсутствовала согласно договору о Таможенном союзе.

В МИД Беларуси заявили, что Россия приняла решение об установлении пограничной зоны с Беларусью без предварительного уведомления.

В Кремле же отметили, что создание пограничной зоны на границе стран связано с решением Минска ввести пятидневный безвизовый режим для граждан Евросоюза и США.

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