ФСБ снова тянет Умерова на допрос

Зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова 28 февраля опять приглашают в ФСБ.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"После некоторой паузы на завтра, 28 февраля, к 16 часам я приглашён к следователю ФСБ на бульвар Франко... После визита - расскажу", - написал Умеров.

Как сообщалось, ФСБ РФ обвиняет Умерова по ч.2 ст. 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) за высказывания в интервью о том, что Крым - это Украина. Кроме того, оккупационные власти вызывали на допрос Умерова в рамках второго уголовного дела и доследственной проверки по видеозаписи, в которой он также выступал по вопросам, касающимися Крыма, России и Украины.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала российские власти снять с Умерова обвинения в сепаратизме.