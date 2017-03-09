 

Гавайи обжаловали в суде антимиграционный указ Трампа

09 марта 2017 г. 18:21
Источник: УНИАН

Гавайи стали первым штатом, который обратился в суд с требованием отменить новый указ президента США Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну граждан шести преимущественно мусульманских стран.

Власти штата считают, что указ повредит мусульманскому населению, развитию туризма и иностранным студентам. "Гавайи - особый штат, потому что на протяжении всей своей истории он был устроен на избежании дискриминации (...)", - прокомментировал иск генеральный прокурор штата Даг Чин, как сообщает DW.

По его словам, 20 процентов населения штата и такая же доля наемных работников родились за границей, а 100 тысяч жителей не имеют гражданства США. Читайте также В ООН осудили антимиграционную политику Трампа

Первое слушание по этому иску в федеральном суде в Гонолулу состоится 15 марта, накануне вступления в действие указа американского президента.

Дональд Трамп подписал первый антимиграционный указ 27 января, но 4 февраля его по решению суда приостановил Государственный департамент США. 6 марта президент США подписал новый указ, которым запретил въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. 90-дневный запрет на въезд не касается тех, кто уже имеет действующие американские визы. Документ также приостанавливает на 120 дней прием страной беженцев.

 

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