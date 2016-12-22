 

Генерал США связал массовую гибель мирных сирийцев с испытаниями России

22 декабря 2016 г. 18:54
Источник: УНИАН

Генерал-лейтенант Бен Ходжес обвинил Россию в использовании Сирии в качестве полигона для обкатки вооружений и испытания боеприпасов в боевых условиях. 

Об этом пишет Русская служба BBC.

"Подобное пренебрежение жизнями мирных граждан - не лучший стиль поведения для страны, которая хочет, чтобы ее воспринимали как сверхдержаву", - заявил Ходжес, командующий американскими сухопутными войсками в Европе.

По его мнению, в ходе своей операции в Сирии российские военные демонстрируют возможности своих вооружений, хотя реальной необходимости применять большинство этих вооружений просто нет.

Западные политики и журналисты неоднократно обвиняли Россию в неизбирательном применении тяжелого вооружения в Сирии и убийстве мирных жителей страны, в том числе в городе Алеппо.

Российская сторона эти обвинения отвергает и настаивает, что борется в Сирии с боевиками запрещенных в России группировок "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра".

 

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