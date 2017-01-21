Генпрокуратура Латвии будет расследовать дело о незаконных активах Януковича и его соратников

Генеральная прокуратура Латвии совместно с ГПУ продолжит работу по делу о незаконно приобретенных активах бывших украинских чиновников во главе с лишенным звания президента Украины Виктором Януковичем.

Об этом сообщила пресс-секретарь латвийской Генпрокуратуры Кристина Сутугина.

"Сотрудничество с Генеральной прокуратурой Украины будет осуществляться в виде обмена информацией, координации направления расследования и действий в рамках уголовных процессов. Относительно дел, связанных с арестованными счетами бывших украинских чиновников, то по ним продолжается досудебное расследование", - заявила Сутугина.

Представитель Генпрокуратуры Латвии также отметила, что во взаимодействии Генпрокуратуры Латвии и Украины "обмен информацией улучшилось".

В сентябре ГП Латвии заявляла, что латвийские правоохранительные органы получили от украинских коллег "лишь частичные ответы" на направленные запросы о предоставлении правовой помощи в деле об отмывании средств окружением экс-президента Януковича.

Ранее сообщалось, что суд в Украине разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича. Данное решение обжалованию не подлежит.