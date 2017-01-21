 

Генпрокуратура Латвии будет расследовать дело о незаконных активах Януковича и его соратников

21 января 2017 г. 9:23
Источник: Новое Время

Генеральная прокуратура Латвии совместно с ГПУ продолжит работу по делу о незаконно приобретенных активах бывших украинских чиновников во главе с лишенным звания президента Украины Виктором Януковичем.

Об этом сообщила пресс-секретарь латвийской Генпрокуратуры Кристина Сутугина.

"Сотрудничество с Генеральной прокуратурой Украины будет осуществляться в виде обмена информацией, координации направления расследования и действий в рамках уголовных процессов. Относительно дел, связанных с арестованными счетами бывших украинских чиновников, то по ним продолжается досудебное расследование", - заявила Сутугина.

Представитель Генпрокуратуры Латвии также отметила, что во взаимодействии Генпрокуратуры Латвии и Украины "обмен информацией улучшилось".

В сентябре ГП Латвии заявляла, что латвийские правоохранительные органы получили от украинских коллег "лишь частичные ответы" на направленные запросы о предоставлении правовой помощи в деле об отмывании средств окружением экс-президента Януковича.

Ранее сообщалось, что суд в Украине разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича. Данное решение обжалованию не подлежит.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.