Генпрокуратура заблокировала 300 миллионов сына Януковича

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06 марта 2017 г. 20:16
Источник: Новое Время
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Генеральная прокуратура Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга предотвратили вступление в силу решения суда о снятии ареста со средств сына экс-президента Украины Виктора Януковича - Александра на счетах в Международном инвестиционном банке (МИБ).

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей Facebook- странице.

"Снятие ареста со счетов Януковича-младшего не произошло – ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка. Благодарны неравнодушным работникам банка, которые своевременно проинформировали прокуратуру о снятии ареста со счетов в суде", - сообщила Сарган.

Остальные подробности она пообещала сообщить во вторник.

Напомним, сегодня стало известно, что Печерский районный суд снял арест с 312,5 млн грн Александра Януковича.

Позже в Фонде гарантирования вкладов объяснили перевод денег из банка сына Януковича в банк Порошенко.

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