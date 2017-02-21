Генсек ООН допускает углубление конфронтации на Донбассе

Нынешняя ситуация на Востоке Украины может превратиться в более серьезное противостояние, которое может угрожать миру и безопасности в регионе и мире.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совета безопасности Организации на тему "Поддержание международного мира и безопасности".

"Трагический конфликт, который продолжается в Украине, свидетельствует, что насилие на местном уровне потенциально может перейти в более серьезную конфронтацию. А это может иметь геополитические последствия, что может взорвать региональный и международный мир и безопасность", - заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что "прямые угрозы национальному суверенитету и территориальной целостности напоминают, что мы должны коллективно хранить и крепить основанный на международных нормах порядок для поддержания мира и безопасности в соответствии с Уставом ООН".

Гутерриш отметил, что ООН продолжает поддерживать процесс мирного урегулирования конфликта в Украине в соответствии с принятыми резолюциями в Совбезе и Генассамблее, "чтобы в полной мере обеспечить суверенитет и территориальную целостность и независимость Украины".

Генсек ООН также выразил поддержку Организации усилиям "Нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы, СММ ОБСЕ и опять призвал все стороны выполнять обязательства по Минским договоренностям. В то же время он выразил надежду, что нынешние международные усилия приведут к "реальному прогрессу в интересах мира".