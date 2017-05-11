Генсек ООН призвал реформировать международные организации

11 мая 2017 г. 13:15
Источник: Левый берег
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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что для того, чтобы восстановить доверие к многосторонней дипломатии, необходимо реформировать международные организации.

С таким заявлением он выступил в Центральном зале Вестминстера в Лондоне, сообщает Центр новостей ООН.

"Если вы хотите преодолеть это недоверие, что абсолютно необходимо ради спасения многосторонней дипломатии, то мы должны подтвердить готовность провести реформу многосторонних организаций", - заявил Гутерреш, выступая перед представителями британского правительства, неправительственных организаций, учеными и представителями общественности и частного бизнеса.

По словам Гутерреша, сегодня мир сталкивается с тремя основными проблемами: изменением природы современных конфликтов; нестабильной политической, экономической и экологической обстановкой во многих частях мира, а также недоверием к международных многосторонних институтов со стороны тех, кто остался "за бортом" глобализации.

Генеральный секретарь призвал активнее продвигать проекты по озеленению экономики, напомнив о стремительном изменении климата. Говоря о правах человека, Гутерреш заявил, что нельзя прикрываться национальным суверенитетом, когда речь идет о защите основных прав и свобод.

Отмечается, что генсек ООН прибыл в Лондон для участия в конференции по Сомали, которая запланирована на четверг. Накануне он выступил на встрече, организованной под эгидой Ассоциации ООН в Великобритании.

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