Генштаб сообщил о погибших военных в ходе обстрелов боевиков на Светлодарской дуге

Заместитель начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин сообщил, что с полуночи боевики шесть раз обстреляли позиции сил АТО на Светлодарской дуге.
В эфире телеканала 112 он также добавил, что среди украинских военных есть погибшие.
"К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО несколько позже", - отметил он.
Ранее сообщалось, что в течение минувших суток террористы дважды пытались атаковать украинские позиции в районе Светлодарской дуги.
Всего же в зоне АТО было зафиксировано 22 обстрела со стороны террористов, из которых три - по населенному пункту.