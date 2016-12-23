 

Генштаб сообщил о погибших военных в ходе обстрелов боевиков на Светлодарской дуге

23 декабря 2016 г. 9:57
Источник: Новое Время

Заместитель начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин сообщил, что с полуночи боевики шесть раз обстреляли позиции сил АТО на Светлодарской дуге.

В эфире телеканала 112 он также добавил, что среди украинских военных есть погибшие.

"К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО несколько позже", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток террористы дважды пытались атаковать украинские позиции в районе Светлодарской дуги.

Всего же в зоне АТО было зафиксировано 22 обстрела со стороны террористов, из которых три - по населенному пункту.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.