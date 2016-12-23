Генштаб сообщил о погибших военных в ходе обстрелов боевиков на Светлодарской дуге

Заместитель начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин сообщил, что с полуночи боевики шесть раз обстреляли позиции сил АТО на Светлодарской дуге.

В эфире телеканала 112 он также добавил, что среди украинских военных есть погибшие.

"К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО несколько позже", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток террористы дважды пытались атаковать украинские позиции в районе Светлодарской дуги.

Всего же в зоне АТО было зафиксировано 22 обстрела со стороны террористов, из которых три - по населенному пункту.

