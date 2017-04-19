Геращенко: Москве нужны украинские заложники для шантажа и торга

Боевики террористической организации ДНР сорвали процесс верификации, о котором была достигнута договоренность в Минске на встрече трехсторонней контактной группы. Об этом у себя в Facebook cообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

"Срыв верификации - это повтор сценария по срыву открытия КПВВ в Золотом( Украина открыла пункт в марте 2016 года, но он до сих пор не работает, заблокирован ОРЛО), это повтор невыполненных обещаний прошлого года по освобождению заложников к Пасхе (ОРДЛО пообещали на ТКГ и затем забыли об этом) или подростков на Новый год (они все до сих пор в тюрьме, колонии, СИЗО - и наши военные, и дети)", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, 18 апреля представители ОБСЕ, СБУ и офиса омбудсмена уже были в Мариуполе, чтобы начать опрос сотен человек, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, которые возможно, согласно украинскому законодательству, можно было освободить от дальнейшего отбывания наказания ради украинских заложников.

"Однако процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО под надуманными предлогами отказались от этого", - сказала Геращенко.

Первый вице-премьер подчеркнула, что Москве нужны украинские заложники для шантажа и торга.

Она уточнила то, что очевидно ОРДЛО и их российские кураторы ищут все новые и новые поводы сорвать освобождение заложников, поскольку им выгодно, чтобы этот процесс был заблокирован, а тема заложников использовалась для внутренней дестабилизации.

"Позиция ОРДЛО выписана в Кремле - вывести на двусторонний прямой диалог, типа РФ в этом конфликте не существует, типа это "гражданский конфликт", а не внешняя агрессия. Но минский формат- это не московский, не донецкий и не луганский формат. Это трехсторонний диалог между Украиной, ОБСЕ и РФ. Такое решение приняли лидеры нормандского формата",- отметила Геращенко.