Геращенко назвал организаторов последнего покушения на Кернеса

Покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса, в результате которого мэр остался навсегда прикованным к инвалидной коляске, организовал лидер сепаратистской группировки "Оплот" Евгений Жилин.

Такое заявление сделал советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко в интервью сайту "Гордон".

На вопрос, кто стоял за покушением, Геращенко ответил: "Покойный Жилин. Он организатор. Это была месть".

"Жилин был беспредельщиком, работал в милиции, применял недозволенные методы в отношении подозреваемых. Жилин и Кернес хорошо знали друг друга. История их знакомства – целая детективная история", - рассказал советник главы МВД.

"В октябре 2004 года было покушение на Кернеса: под его пустой автомобиль, припаркованный у подъезда жилого дома, заехала радиоуправляемая игрушечная машинка с 50 граммами взрывчатки. Раздался хлопок, взрыв. Хотели не убить, но напугать. Кернес обещал ментам крупную сумму, только бы они нашли заказчика. Те искали и не нашли, но решили подставить Жилина. Он тогда в УБОПе работал и конфликтовал с Кернесом, который у него собственность забрал. На Жилина завели левое уголовное дело, на два года запихнули в СИЗО, потом оправдали. Когда Жилин вышел из тюрьмы, где был авторитетом и держал зону, пообещал прикончить Кернеса", - пояснил Геращенко.

Как сообщалось ранее, 28 апреля 2014 года снайпер подкараулил мэра Харькова Геннадия Кернеса во время утренней пробежки. Врачи спасли жизнь мэра, но с тех пор он передвигается на инвалидной коляске.