Геращенко: Переговоры об освобождении заложников надо вести только с РФ

Переговоры по освобождению украинских заложников должны продолжаться именно с Россией, а не с главарями боевиков.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в эфире 5 канала.

"Вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых. Это та тема, то козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого уволить, когда уволить, как освободить принимают не Игорек и Саша, а принимает именно Москва ", - отметила Геращенко.

"Поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой, искать путь, как требовать от Москвы освободить наших пленников", - сказала она.

Как известно, боевики тормозят процесс передачи заложников. В то же время, 26 декабря они заявили, что готовы отдать двух пленных женщин депутату Надежде Савченко, которая не является представителем Украины в минской группе.