 

Геращенко: прямых переговоров с боевиками не будет

26 февраля 2017 г. 12:24
Источник: Украинская правда
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Первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко подчеркивает, что Украина не будет вести прямые переговоры с боевиками ОРДЛО.
Об этом она написала на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Украину всеми силами подталкивают к легитимизации боевиков, к прямым переговорам с ОРДЛО, пытаясь теперь создать сценарии прямых переговоров, параллельные Минску процессы, без РФ и ОБСЕ", - отметила Геращенко.

По ее словам, это серьезно осложняет и без того непростую работу всех подгрупп украинской делегации в Минске.
"Но никаких прямых переговоров и легитимизации бандитов не будет. Какие бы грязные сценарии не разыгрывал Кремль в этой гибридной войне против Украины", - подчеркнула она.

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