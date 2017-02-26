Геращенко: прямых переговоров с боевиками не будет

Первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко подчеркивает, что Украина не будет вести прямые переговоры с боевиками ОРДЛО.

Об этом она написала на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Украину всеми силами подталкивают к легитимизации боевиков, к прямым переговорам с ОРДЛО, пытаясь теперь создать сценарии прямых переговоров, параллельные Минску процессы, без РФ и ОБСЕ", - отметила Геращенко.

По ее словам, это серьезно осложняет и без того непростую работу всех подгрупп украинской делегации в Минске.

"Но никаких прямых переговоров и легитимизации бандитов не будет. Какие бы грязные сценарии не разыгрывал Кремль в этой гибридной войне против Украины", - подчеркнула она.