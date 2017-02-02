 

Геращенко считает, что следующей безвиз получит Украина

02 февраля 2017 г. 15:08
Источник: Укринформ
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Принятие Европарламентом законодательной резолюции о внесении Грузии в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий странами-членами ЕС и Шенгенской зоны, означает, что аналогичное решение может быть принято и в отношении Украины.

Такую надежду выразил первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Фейсбуке.

“Очень рада за грузин! ЕП проголосовал за безвиз для Грузии, на практике это означает, что через 2-3 месяца безвиз уже заработает. Поздравляем, друзья! Следующая - Украина”.

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