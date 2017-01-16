Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКР) Ирина Геращенко заявляет о блокировании представителями ОРДЛО вопроса об освобождении заложников.

Об этом Геращенко написала по итогам заседания ТКГ в Facebook. «Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ освободить до нового года заложников и жест доброй воли с украинской стороны – одностороннюю передачу 15 лиц, освобождение заложников остаётся заблокированным. При этом представители ОРДЛО заявили, что их жестом доброй воли была передача Тараса Колодия и двух женщин, судьбу которых, вместе со всеми остальными заложниками, мы неоднократно обсуждали в Минске. А сейчас они опять настаивают на немедленной амнистии как предпосылке освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50», – написала Геращенко.

Также она отметила, что несмотря на обещание до новогодних праздников отпустить подростков, которых обвинили в диверсии, ОРДО до сих пор держит несовершеннолетних в тюрьме.

«Украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников, мы подчеркнули те реалистичные компромиссы, предложенные еще несколько месяцев тому назад, чтобы разблокировать процесс освобождения», - добавила Геращенко.