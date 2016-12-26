 

Германия выделит в помощь Алеппо 15 млн евро

26 декабря 2016 г. 17:15
Источник: Зеркало недели
13 просмотров

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер объявил о выделении гуманитарной помощи этому городу на сумму в 15 млн евро.

Планируется, что на эти деньги будет на протяжении 30 месяцев оплачиваться работа около одной тысячи сирийских врачей, санитаров и психологов, около 200 ассистентов психолога пройдут курсы повышения квалификации, сообщает газета Bild в материале, который будет опубликован 27 декабря.

"После того, как мировое сообщество столь беспомощно взирало на убийства и бомбардировки, необходимо организовать масштабную гуманитарную помощь для жителей Алеппо. Если мы опоздаем и здесь, то в сирийском конфликте произойдет новая человеческая катастрофа", - сказал Мюллер.

Германский министр также призвал ООН оказать помощь Сирии. "Помимо продовольствия, в Сирии не хватает врачей и медикаментов. Нужно оказать помощь тысячам раненых, в том числе большому числу детей, иначе они не переживут эту зиму", - предупредил Герд Мюллер.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.