 

Германия выделяет еще EUR4,5 млн для переселенцев в Украине

21 февраля 2017 г. 20:24
Источник: Интерфакс-Украина
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Федеральное правительство Германии приняло решение о предоставлении финансового содействия программам гуманитарной помощи Немецкого Красного Креста (DRK) для внутренне перемещенных лиц в Украине до середины 2019 года и выделяет еще EUR4,5 млн. А DRK, со своей стороны, дополнительно делает собственный взнос в сумме EUR285 тыс.

Как сообщает во вторник посольство ФРГ в Украине, целевая группа этой гуманитарной помощи – наиболее пострадавшие от конфликта внутренне перемещенные лица в Харьковской области, в основном пожилые люди, инвалиды, одинокие матери / отцы и многодетные семьи (всего до 5 тыс. человек). После констатации их потребностей они получают помощь в виде продовольственных и фармацевтических ваучеров.

В посольстве уточнили, что DRK и Украинский Красный Крест согласовывают свои действия с другими субъектами гуманитарной помощи в Харьковской области по координации со стороны ООН и Международным комитетом Красного Креста.

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