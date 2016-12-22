Германия выслала около 24 тысяч мигрантов

Власти Федеральной Республики Германия до конца ноября 2016 года выслали из страны 23 750 мигрантов. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на министерство внутренних дел, передает DW.

Отмечается, что в прошлом году Германия выслала 20 888 человек. Согласно данным министерства, до первого декабря было принято решение по выделению компенсации 51 243 людям, которые выразили желание добровольно покинуть Германию. В 2015 году число таких заявок составило 35 тыс.

Как говорится в сообщении, процесс добровольной и принудительной отправки из Германии шел гораздо менее активно, чем прием новых беженцев.