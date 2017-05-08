Героизм украинского воина должен объединить всех нас, - Юлия Светличная

08 мая 2017 г. 11:50
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8 мая на Мемориале славы в Лесопарке состоялось традиционное возложение цветов по случаю Дня памяти и примирения.

В мероприятии приняли участие ветераны Второй мировой войны и локальных войн, участники АТО, волонтеры, представители общественности, органов государственной власти и местного самоуправления.

«Третий год подряд по указу Президента Украины 8 мая вместе со всем европейским сообществом мы отмечаем День памяти и примирения, - сказала глава ХОГА Юлия Светличная. - Это дает нам возможность почувствовать, какие потери понесла Украина во Второй мировой войне. История не может нас разъединять. Именно героизм украинского воина должен объединить нас».

Руководитель области сообщила, что 8 мая в 23:00 в стране пройдет новая символическая акция - будут зажжены свечи в память о погибших во Второй мировой войне.

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