 

Глава ЦРУ увидел угрозу для США в твитах Трампа

16 января 2017 г. 10:17
Источник: Левый берег
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Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан, который скоро покинет должность в связи с уходом администрации президента Барака Обамы, посоветовал избранному президенту Дональду Трампа быть более осмотрительным в своих заявлениях и твитах.

"Спонтанность не способствует защите интересов национальной безопасности. Поэтому когда он говорит или реагирует, нужно удостовериться, что он сознает, что последствия и влияние на США могут быть серьезными", - сказал Бреннан в эфире телепрограммы Fox News Sunday, комментируя склонность Трампа публиковать громкие посты в твиттере. "Речь ведь не только о самом Трампе, но и о Соединенных Штатах", - сказал Бреннан.

Шеф ЦРУ также подверг жесткой критике недавнее заявление будущего президента, который после публикации в СМИ доклада о возможном наличии у РФ компромата на Трампа, провел параллели между работой спецслужб США и нацистской Германии.

"Сравнение разведывательного сообщества с нацистской Германией я нахожу возмутительным. Меня это очень обижает", - сказал он.

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