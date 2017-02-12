 

Глава европейской дипломатии призывает США не вмешиваться в политику Европы

12 февраля 2017 г. 11:55
Источник: Интерфакс-Украина
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала администрацию американского президента Дональда Трампа не вмешиваться в политику ЕС.

"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка не будет вмешиваться в европейскую политику", - приводит в пятницу ее слова интернет-портал французской газеты "Монд".

"От Польши до Португалии, от Финляндии до Мальты, европейцы чувствуют и думают, что ЕС лучше защищает их интересы", - отметила она.

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