Глава европейской дипломатии призывает США не вмешиваться в политику Европы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала администрацию американского президента Дональда Трампа не вмешиваться в политику ЕС.

"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка не будет вмешиваться в европейскую политику", - приводит в пятницу ее слова интернет-портал французской газеты "Монд".

"От Польши до Португалии, от Финляндии до Мальты, европейцы чувствуют и думают, что ЕС лучше защищает их интересы", - отметила она.