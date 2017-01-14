Глава ГФС помогает тестю уклоняться от налогов - Саакашвили

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров способствовал тестю и владельцу одной из крупнейших строительных корпораций в Украине Александру Глимбовскому выигрывать тендеры, заявил бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

"Схема, по которой он помогает своему тестю, владельцу одной из крупнейших строительных корпораций в Украине Александру Глимбовскому, поражает одновременно своей простотой и наглостью. Компания-прокладка, все счета которой заблокированы из-за неуплаты долгов открывает счет в банке и просто не регистрирует его в Государственной налоговой службе", – написал Саакашвили в Facebook.

Он также подчеркнул, что такая схема позволяет выигрывать новые тендеры даже через инновационную систему ProZorro. По словам политика, все доказательства и документы будут переданы в НАБУ.