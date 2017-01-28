Глава МИД Германии назвал условия для снятия санкций против России

Отмена санкций против России зависит от прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Марком Эро, сообщает Reuters.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию в отношении санкций... Мы хотим реализации минского мирного процесса... И это единственный способ для отмены санкций", - отметил он.

Кроме того, Габриэль подчеркнул, что Германия и Франция должны выражать сильные и единые позиции по определенным вопросам. В частности он отметил, что Франция и Германия создадут двусторонние рабочие группы для решения вопросов по Украине и России.