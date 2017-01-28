 

Глава МИД Венгрии выступил за отмену санкций против России

28 января 2017 г. 13:29
Источник: РБК-Украина
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Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиятро заявил, что санкции против России необходимо отменить. Об этом он сказал в интервью Reuters. Как сообщается, Венгрия выступает за более тесные связи с Россией, а также ожидает улучшения отношений с США при президенте Дональде Трампе.

Так, в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт, Сиятро заявил, что санкции против России, введенные Евросоюзом, являются "неэффективными" и должны быть отменены.

"Позиция Венгрии по санкциях в том, что они бесполезны...Должны ли мы радоваться тому, что экономика России падает? Нет, мы сожалеем об этом", - сказал он, добавив, что Будапешт не рассматривает Москву как  угрозу. Кроме того, Сиятро заявил, что Россия не будет атаковать государства-члены НАТО.

"Я не считаю Россию угрозой для Венгрии. Я понимаю и уважаю то, что у наших польских друзей, прибалтийских друзей другая позиция по этому вопросу... Россия не будет атаковать государства-члены НАТО. Я не думаю, что это было бы в интересах России", - заявил он.

Он также заявил о планах расширения сотрудничества с РФ в области поставок природного газа. Эта тема будет обсуждаться в ходе визита Путина в Будапешт 2 февраля.

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