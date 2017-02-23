 

Глава немецкого концерна уволен за помощь Кличко

23 февраля 2017 г. 14:09
Источник: Корреспондент.net
1 просмотр

Наблюдательный совет немецкого энергоконцерна EWE освободил от должности главу правления Маттиаса Брюкмана в связи с рядом грубых нарушений полномочий, в частности, единоличным решением о переводе денег фонду Кличко. Брюкман уволен как со своего поста, так и из компании, решение вступает в силу незамедлительно. Об этом сообщил пресс-секретарь компании после заседания наблюдательного совета.

Брюкман опроверг обвинения в неправомерности своего решения, сославшись на экспертизу, проведенную по его заказу в университете Майнца. На момент перевода денег глава концерна располагал бюджетом для пожертвований в размере 500 тысяч, пишет dpa со ссылкой на предварительные результаты экспертизы.

В 2016 году Брюкман единолично принял решение о переводе фонду Кличко в Киеве суммы в 253 тысячи евро. По словам пресс-секретаря EWE, пожертвования подобных сумм должны согласовываться с наблюдательным советом.

По данным СМИ, ожидалось, что Владимир Кличко в качестве ответного жеста приедет в Ольденбург, где находится центральный офис EWE. Однако, как сообщило агентство Klitschko Management Group, пожертвование не было связано ни с какими условиями. Владимир Кличко и Маттиас Брюкман считаются хорошими знакомыми, пишет сайт телеканала n-tv. Пожертвование Кличко было наиболее серьезной претензией к Брюкману.

Незадолго до решения наблюдательного совета Брюкман признал свою ошибку и сообщил, что возместит эту сумму из собственных средств. "Я не хочу, чтобы компания пострадала от обсуждений (этого решения, – ред.) или от моей личной ошибки", – заявил он несколько дней назад.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Поліція Харківщини звертає увагу усіх громадян, які мають намір відвідати міжнародний матч 1/16 фіналу Ліги Європи між командами «Шахтар» (Україна) та «Сельта» (Іспанія). У зв’язку із вжиттям додаткових заходів безпеки, відвідувачі будуть допускатися до чаші стадіону тільки після особистого догляду та проходження металевих рамок. Вхід до стадіону буде припинено о 21-45, тому закликаємо приходити на матч заздалегідь, щоб не створювати черги та натовп.                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.