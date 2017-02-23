Глава немецкого концерна уволен за помощь Кличко

Наблюдательный совет немецкого энергоконцерна EWE освободил от должности главу правления Маттиаса Брюкмана в связи с рядом грубых нарушений полномочий, в частности, единоличным решением о переводе денег фонду Кличко. Брюкман уволен как со своего поста, так и из компании, решение вступает в силу незамедлительно. Об этом сообщил пресс-секретарь компании после заседания наблюдательного совета.

Брюкман опроверг обвинения в неправомерности своего решения, сославшись на экспертизу, проведенную по его заказу в университете Майнца. На момент перевода денег глава концерна располагал бюджетом для пожертвований в размере 500 тысяч, пишет dpa со ссылкой на предварительные результаты экспертизы.

В 2016 году Брюкман единолично принял решение о переводе фонду Кличко в Киеве суммы в 253 тысячи евро. По словам пресс-секретаря EWE, пожертвования подобных сумм должны согласовываться с наблюдательным советом.

По данным СМИ, ожидалось, что Владимир Кличко в качестве ответного жеста приедет в Ольденбург, где находится центральный офис EWE. Однако, как сообщило агентство Klitschko Management Group, пожертвование не было связано ни с какими условиями. Владимир Кличко и Маттиас Брюкман считаются хорошими знакомыми, пишет сайт телеканала n-tv. Пожертвование Кличко было наиболее серьезной претензией к Брюкману.

Незадолго до решения наблюдательного совета Брюкман признал свою ошибку и сообщил, что возместит эту сумму из собственных средств. "Я не хочу, чтобы компания пострадала от обсуждений (этого решения, – ред.) или от моей личной ошибки", – заявил он несколько дней назад.