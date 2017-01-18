 

Глава ОБСЕ назвал главную проблему конфликта на востоке Украины

18 января 2017 г. 15:17
Источник: Новое Время
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Министр иностранных дел Австрии и нынешний председатель ОБСЕ Себастьян Курц считает отсутствие доверия главной проблемой в конфликте на востоке Украины.

В интервью DW Курц сказал, что видит задачу ОБСЕ в формировании доверия в качестве условия успеха посреднической миссии.

"Украинская сторона не верит России. А у Москвы создается впечатление, что Европа и Евросоюз заинтересованы не в хороших отношениях с Россией, а только в решении конфликта", - отметил он.

По словам Курца, для обеспечения успеха перемирия в Донбассе необходимо отвести тяжелые вооружения и лучше разделить стороны конфликта.

Он также добавил, что намерен усилить работу ОБСЕ по разрешению ситуации в Украине.

По его словам, более 700 наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины получат дополнительное техническое оснащение, их миссия в регионе будет продлена.

Ранее Курц заявлял, что Австрия во время своего председательства в ОБСЕ особое внимание намерена уделять укреплению и расширению деятельности мониторинговой миссии на востоке Украине
 

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