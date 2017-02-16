Глава Пентагона призвал к переговорам с Россией "с позиции силы"

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США "открыты для восстановления сотрудничества" с Россией, но будут обеспечивать возможность американским дипломатам вести переговоры с Москвой "с позиции силы".

"В 2014 году мы пробудились в новой реальности: Россия применила силу, чтобы изменить границы одного из своих суверенных соседей, а у границ Турции появился ИГИЛ, породивший беспощадный террор с намерением захвата территорий и установления халифата", – цитирует Мэттиса "Голос Америки".

В результате, отметил Мэттис, "наше сообщество наций столкнулось с угрозами с нескольких фронтов, поскольку дуга нестабильности основывается на периферии НАТО и за ее пределами".

"Хотя Соединенные Штаты и альянс стремятся к сотрудничеству с Россией, мы в то же время должны защищаться, если Россия решит действовать в нарушение международного права", – сказал он.

Глава Пентагона отметил, что США хотят сохранять открытыми каналы сотрудничества и снижать напряженность.

"Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления сотрудничества с Москвой, но в то же время остаемся реалистами в наших ожиданиях и будем обеспечивать возможность нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы", – сказал он.

"Мы не готовы, однако, предать ценности этого альянса и позволить России, через ее действия, говорить громче, чем кто бы то ни было в этом зале", – заявил Мэттис.