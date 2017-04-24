Глава СММ ОБСЕ рассказал, останется ли в Украине миссия после подрыва их авто

Несмотря на подрыв машины, мониторинговая миссия ОБСЕ и дальше будет выполнять свой мандат в Украине, но при этом требует привлечения виновных в инциденте к ответственности. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан, передает пресс-служба миссии.

"Несмотря на эту трагедию, мы намерены выполнять наш мандат и способствовать обеспечению мира для народа Украины", – сообщил Апакан.

"Я вновь обращаюсь с призывом к устойчивому прекращения огня, к отводу вооружений, к полному разминированию и к реальной преданности миру. И я прошу, чтобы те, кто несет ответственность за размещение мин, были привлечены к ответственности", – подчеркнул он.

Он отметил, что в составе этой международной невооруженной наблюдательной миссии работают "преданные делу профессионалы, которые тяжело трудятся, имплементируя мандат ради нормализации ситуации в Украине они рискуют своей жизнью каждый день для выполнения этой задачи".

"Сегодня я выезжаю на место, чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и понять ситуацию лучше", – сообщил Апакан.