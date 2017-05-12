В Минобороны России похвастались полетом авиации на параде 9 мая, которого не было

12 мая 2017 г. 16:38
Источник: Новое Время
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Министерство обороны России опубликовало у себя в Twitter пост о якобы пролете над Красной площадью в Москве российских истребителей по случаю парада 9 мая.

При этом на самом деле полеты военной авиации над российской столицей не совершались, сообщает BBC Украина.

Так, авиационная часть парада была отменена из-за погодных условий, и ни самолеты, ни вертолеты над Кремлем сегодня не летали.

"Пролет смешанного ромба пилотажных групп Русские витязи и Стрижи над Красной площадью во время Парада Победы", - говорится в подписи под фото с истребителями, которые якобы приняли участие в мероприятии.

Впрочем, через некоторое время соответствующий пост был удален без каких-либо объяснений.

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