Главе МИД Германии "трудно понять", почему на Донбассе не утихает огонь

Новому главе МИД Германии Зигмару Габриэлю трудно понять, почему, несмотря на договоренности, на Донбассе нет режима прекращения огня.

"Трудно понять, почему, несмотря на договоренности, прекращение огня не соблюдается", - цитирует Габриэля Twitter Министерства иностранных дел Германии.

При этом в немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на достигнутые соглашения на переговорах в Минске 15 февраляо прекращении огня и отводе тяжелого вооружения с 20 февраля, ничего из этого не выполняется.

"Мы можем только апеллировать к обеим сторонам прямо сейчас начать выполнять достигнутые договоренности, прямо сейчас их реализовать - иначе есть риск усиления военной эскалации со многими дальнейшими жертвами и продолжения застоя в политическом процессе", - говорится в заявлении МИД Германии.



