 

Главе МИД Германии "трудно понять", почему на Донбассе не утихает огонь

22 февраля 2017 г. 18:22
Источник: УНИАН
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Новому главе МИД Германии Зигмару Габриэлю трудно понять, почему, несмотря на договоренности, на Донбассе нет режима прекращения огня.

"Трудно понять, почему, несмотря на договоренности, прекращение огня не соблюдается", - цитирует Габриэля Twitter Министерства иностранных дел Германии.

При этом в немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на достигнутые соглашения на переговорах в Минске 15 февраляо прекращении огня и отводе тяжелого вооружения с 20 февраля, ничего из этого не выполняется.

"Мы можем только апеллировать к обеим сторонам прямо сейчас начать выполнять достигнутые договоренности, прямо сейчас их реализовать - иначе есть риск усиления военной эскалации со многими дальнейшими жертвами и продолжения застоя в политическом процессе", - говорится в заявлении МИД Германии.

 

 

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