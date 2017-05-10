Главный люстратор заявила об очистке власти на 98%

Председатель департамента по вопросам люстрации министерства юстиции Украины Анастасия Задорожная заявила, что украинская власть практически полностью очищена от лиц, причастных к нарушениям прав человека в годы правления Виктора Януковича.

"Люстрационная проверка в высших органах власти проводилась децентрализовано. Генпрокуратура, МВД, СБУ, минобороны, суды, минюст – все государственные органы и органы местного самоуправления должны были самостоятельно проверить своих работников", – заявила Задорожная.

По ее словам, с момента вступления в силу закона Об очистке власти, принятого в октябре 2014 года и более известного как закон о люстрации, предоставлялось 10 дней на проверку персональных дел сотрудников на соответствие критериям закона о люстрации.

Так, тех, кто попадал под статью – увольняли. Иногда люди самостоятельно писали заявления на увольнение. Затем эти госструктуры и органы самоуправления проводили еще и свои внутренние проверки.

"Уже последней была инспекция результатов люстрации нашим департаментом. Могу сказать, что власть очищена на 98%", – отметила Задорожная.

Она добавила, что в начале работы департамента были определены примерно 5 тысяч человек, в отношении которых должна была быть применена мера о запрете на занятие должностей. На сегодня в реестре – 935 человек.