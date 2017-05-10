Главу "Укравтодора" вызвали в Сейм Польши по делу финансовой пирамиды

10 мая 2017 г. 17:58
Источник: УНИАН
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Нынешний глава "Укравтодора" Славомир Новак появится 23 мая на заседании временной следственной комиссии Сейма в деле создания и функционирования в Гданьске финансовой пирамиды Amber Gold. Об этом он заявил в комментарии радио RMF.FM, передает "Еспресо".

"Намерен появиться на заседании. В соответствии с законом расскажу все, что захочет знать комиссия", - сообщил Новак. Он подчеркнул, что постарается сделать все возможное, чтобы появиться в указанный срок, хотя для него он является неудобным. Руководитель Укравтодора пояснил, что срок заслушивания перед комиссией приходится на середину недели, поэтому он вынужден будет отпрашиваться с работы на несколько дней.

"Не хочу откладывать слушание на другое время, хотя юридически это возможно", - констатировал Новак. Бывший министр Польши отметил, что считает вызов на заседание ВСК по делу Amber Gold "политическим", учитывая намерения части депутатов, но сам не будет из этого "делать политику".

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