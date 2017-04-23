Go English. Порошенко поздравил с международным днем английского языка

23 апреля 2017 г. 15:26
Источник: Новое время
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В воскресенье, 23 апреля, мир отмечает день английского языка.

В этот день президент Украины Петр Порошенко в своем посте в Facebook призвал изучать английский и отметил, что знание иностранного языка дает возможность быть на одной волне с современным цивилизованным миром, владеть мощным инструментом для саморазвития и доступом к уникальному пласту знаний.

День английского языка — это один из праздников, которые отмечаются в рамках проведения недели официальных языков. Его празднуют 23 апреля, в день смерти выдающегося драматурга Уильяма Шекспира, произведения которого входят в число наиболее ценных образцов литературного наследия мира.

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