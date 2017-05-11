Подавшая в отставку глава Национального банка Валерия Гонтарева ушла в длительный отпуск.

"Пока же я буду находиться в отпуске, формально являясь главой центрального банка, потому что, к сожалению, никакой возможности по КЗОТу меня уволить нет, есть только возможность уволить по закону. А для этого президент подает в Верховную Раду соответствующее представление, которое Рада должна голосовать. Но и принудить меня к принудительному труду, уж простите за тавтологию, невозможно", - сказала Гонтарева в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"За почти три года у меня накопилось много отпуска, так что где-то до второй половины августа он есть. Но, надеюсь, что так много времени не понадобится. Верховная Рада 16-го [мая] возобновит работу, и все это будет быстрее", - добавила она.Говоря о дальнейших планах, Гонтарева сообщила, что Украину покидать не будет.

"Из страны уезжать не буду, но в отпуск я буду ездить. Собираюсь летом на море со своей семьей. Думаю, я за летние месяцы решу, чего я хочу. Я уже проходила в жизни и коммерческий banking, и инвестиционный, и asset management, и собственный бизнес, и главу Национального банка. Такого challenge [вызова] у меня в жизни еще не было, и - я отдаю себе отчет – уже не будет. Поэтому я хочу сейчас подумать, чего я хочу. Я точно знаю, что я никогда не буду в политике, никогда не буду на госслужбе. Я уверена, что не хочу работать в регуляторах, даже в мировых. Может, это будет какая-то научная работа или что-то такое. Или, в конце концов, мне 53 года, могу и на пенсию уйти", - отметила она.