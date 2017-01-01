 

Google и Facebook. Названы самые популярные мобильные приложения года

01 января 2017 г. 10:33
Источник: Новое время
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Новый список лучших приложений года, опубликованный 30 декабря, почти полностью состоит из мобильных приложений двух гигантов индустрии.

Лидером рейтинга ожидаемо стало приложение Facebook, у которого в среднем 146 млн уникальных пользователей в месяц, сообщает Tech Portal.

На втором месте обосновался мессенджер от Facebook, у которого в среднем 129 млн уникальных пользователей в месяц. А дальше в списке подряд идут пять приложений от Google - это Youtube (3 место), Google Maps (4), Google Search (5), Google Play (6) и Gmail (7).

Еще одно приложение от Facebook занимает восьмую строчку - это Instagram. Причем эта соцсеть демонстрирует один из лучших темпов роста за год - +36%.

Но самый большой рост показало все же приложение на 10 месте в топе. Абсолютным лидером по числу новых пользователей стало приложение сервиса Amazon c ростом в 43%. На 9 месте - единственное приложение от Apple: Apple Music.

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