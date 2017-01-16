Google стал клиентом украинского стартапа

Компании Google, Chrysler, AstraZeneca, Tableau и другие стали клиентами украинского IT-стартапа Attendify, который позволяет создавать брендированные социальные программы для конференций, выставок, встреч и т. п.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Глава правительства традиционно рассказывает о лучших стартапах украинцев.

"Сегодня украинский стартап Attendify, который в прошлом году получил $ 1 млн инвестиций для разработки мобильной платформы, что позволяет создавать брендированные социальные программы для конференций, выставок, встреч и других мероприятий. Круто, ведь среди основных клиентов Attendify такие компании как Google, Chrysler, AstraZeneca, Tableau и другие ", - написал Гройсман.