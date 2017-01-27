Горшок или крест? Что будет вместо Ильича на площади Свободы

Колонна, еще одна колонна, две колонны вместе, фонтан и горшок. 29 проектов представлены на суд зрителей и профессионального жюри в Доме архитекторов - они, по задумке авторов, могут занять место Ильича на площади Свободы.

Екатерина Пилявская, ответственный секретарь конкурса

Все конкурсные работы подавались анонимно авторами, под девизом в виде 6 значного числа, то есть авторов проектов мы не знаем на сегодняшний день. Мы лишь можем предположить, что два конкурсных проекта представлены нам не украинскими конкурсантами - это макеты и работы выполненные на иностранных языках.

Среди предложенных работ несколько вариантов фонтанов - это предложение пользовалось популярностью среди харьковчан; различные авангардные композиции, воздушный шар, смотровая площадка тоже в виде шара наверху, и различные колонны - от конструктивизма до скандальной стелы с ангелом и крестом наверху. Когда этот проект еще осенью попал в соцсети, часть горожан возмутились такому предложению, часть посчитали фейком. Как выяснилось, колонна в качестве проекта действительно существует, и не одна, а в окружении четырех статуй - греческого философа, князя Игоря, кобзаря и бурсака. И как ни странно, некоторым посетителям выставки такое творение пришлось по вкусу.

Виктория Степечева, архитектор

Вот этот проект памятного знака под девизом 0001 он максимально приближен к тому замыслу, который был заложен в 29 году. Само исполнение мне тоже импонирует, как и многофигурная экспозиция у основания этой вертикали, он мне напоминает манизировский памятник Шевченко.

Сергей Бабий, ветеран АТО

Смотрится вот эта башня, но мне кажется, площадь станет меньше, и она не будет второй в Европе, она украдет.

Евгения Рыбакова, архитектор

Мне нравится, это, скорее всего американцы, давали какую-то часть конструктивизма, по этой же вертикали, вертикаль обязательно нужна, потому что поддерживает центральную композицию Госпрома, но если исходить из исторических идей, то вот в этой композиции есть некий бурсак.

Авторство проекта под первым номером приписывают брату главного архитектора города Сергея Чечельницкого Павлу. Хотя сам он от этого креста открещивается. Но противники конкурса обеспокоены тем, что именно этот проект предопределен как победитель. Поэтому представители гражданского общества и части архитектурной общественности решили оспорить проведение конкурса через суд. Говорят, его организация сопровождалась многочисленными процессуальными нарушениями законов. И вместо него стоило бы провести международный конкурс по всем правилам, бюджет на который готовы выделить меценаты. Вот только дальше подачи в суд рассмотрение иска не продвинулось.

Дмитрий Булах, ГО "Антикоррупционный центр"

Если в ближайшее время нам не станет известно, когда будет рассмотрен наш иск, мы будем предпринимать адекватные общественные меры, возможно акции какие-то у Дзержинского суда. Что касается иска, то я надеюсь, что результат рассмотрения иска будет раньше результатов конкурса, но даже если будет позже, если конкурс будет признан незаконным, его результат, делается еще одно исковое требование для признание его незаконным.

Правда, есть вероятность, что окончательного решения активисты добьются, когда памятный знак уже будет установлен - определение победителей конкурса назначено на начало февраля.

