 

Госдеп США резко осудил Россию за нарушения прав человека в Крыму

04 марта 2017 г. 13:17
Источник: Левый Берег
6 просмотров

Государственный департамент США обнародовал ежегодный отчет о положении с правами человека в мире.

Из почти 200 стран, осмотренных в первом при новом государственном секретаре Рексе Тиллерсоне отчете, России адресованы одни из самых резких оценок, что резко контрастирует с преимущественно примирительной риторикой в отношении Москвы президента США Дональда Трампа и его ухода от публичных заявлений о правах человека в России или где-либо в мире.

В разделе, посвященном Украине, наибольшие нарушения прав человека произошли в связи с конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма.

"Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе совершали похищения, пытки и незаконные заключения, использовали детей в качестве солдат, подавляли несогласие и накладывали ограничения на гуманитарную помощь", - говорится в отчете. Сообщается и о злоупотреблениях со стороны правительственных сил, но в меньшей степени.

Оккупированному Крыму посвящен отдельный подраздел украинской части отчета. Там, в частности, говорится о том, что существенные нарушения прав человека на полуострове напрямую связаны с российской оккупацией.

"Российские силовики устроили широкую кампанию запугивания с целью подавить несогласие и сопротивление оккупации - похищение, исчезновение, физические злоупотребления, политические преследования, постоянные допросы... Оккупационные власти лишила членов определенных групп, в первую очередь украинцев и крымских татар по национальности, основных гражданских свобод, включая право на демонстрацию своего гражданства и национальности, они испытывают систематическую дискриминацию ", - говорится в крымской части отчета.

Как говорится в отчете, со стороны властей Украины есть проблемы с судебной системой, которая нарушает права человека. "Власть в основном не принимала надлежащих мер для преследования и наказания большинства чиновников, которые совершали злоупотребления, что создало атмосферу безнаказанности", - отметили в госдепе.

Также в документе упомянуто, что международные правозащитные организации и ООН увидели "значительные недостатки" в расследовании нарушений прав человека, совершенных правительственными силовыми структурами.

Государственный департамент США обнародует такой отчет с обзором состояния прав человека во всем мире ежегодно. Всего в нем рассмотрено положение в почти 200 странах или территориях.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.