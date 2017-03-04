Госдеп США резко осудил Россию за нарушения прав человека в Крыму

Государственный департамент США обнародовал ежегодный отчет о положении с правами человека в мире.

Из почти 200 стран, осмотренных в первом при новом государственном секретаре Рексе Тиллерсоне отчете, России адресованы одни из самых резких оценок, что резко контрастирует с преимущественно примирительной риторикой в отношении Москвы президента США Дональда Трампа и его ухода от публичных заявлений о правах человека в России или где-либо в мире.

В разделе, посвященном Украине, наибольшие нарушения прав человека произошли в связи с конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма.

"Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе совершали похищения, пытки и незаконные заключения, использовали детей в качестве солдат, подавляли несогласие и накладывали ограничения на гуманитарную помощь", - говорится в отчете. Сообщается и о злоупотреблениях со стороны правительственных сил, но в меньшей степени.

Оккупированному Крыму посвящен отдельный подраздел украинской части отчета. Там, в частности, говорится о том, что существенные нарушения прав человека на полуострове напрямую связаны с российской оккупацией.

"Российские силовики устроили широкую кампанию запугивания с целью подавить несогласие и сопротивление оккупации - похищение, исчезновение, физические злоупотребления, политические преследования, постоянные допросы... Оккупационные власти лишила членов определенных групп, в первую очередь украинцев и крымских татар по национальности, основных гражданских свобод, включая право на демонстрацию своего гражданства и национальности, они испытывают систематическую дискриминацию ", - говорится в крымской части отчета.

Как говорится в отчете, со стороны властей Украины есть проблемы с судебной системой, которая нарушает права человека. "Власть в основном не принимала надлежащих мер для преследования и наказания большинства чиновников, которые совершали злоупотребления, что создало атмосферу безнаказанности", - отметили в госдепе.

Также в документе упомянуто, что международные правозащитные организации и ООН увидели "значительные недостатки" в расследовании нарушений прав человека, совершенных правительственными силовыми структурами.

Государственный департамент США обнародует такой отчет с обзором состояния прав человека во всем мире ежегодно. Всего в нем рассмотрено положение в почти 200 странах или территориях.