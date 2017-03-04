Госдеп США заявил о нарушении прав человека в Украине в связи с конфликтом на Донбассе

Государственный департамент США отметил в очередном ежегодном отчете о положении с правами человека в мире, что в Украине наибольшие нарушения прав человека произошли в связи с конфликтом на востоке Украины и оккупацией части Донбасса, сообщает Радио Свобода.

"Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе осуществляли похищения, пытки и незаконные содержания, использовали детей в качестве солдат, подавляли несогласие и накладывали ограничения на гуманитарную помощь", – отмечается в отчете.

Сообщается и о злоупотреблениях со стороны правительственных сил, но в меньшей степени, добавили в Госдепартаменте.

Как говорится в отчете, со стороны властей Украины есть проблемы с судебной системой, что нарушает права человека: "Власть преимущественно не предпринимала надлежащие меры для преследования и наказания большинства должностных лиц, которые совершали злоупотребления, что создало атмосферу безнаказанности".

Также в документе упомянуто, что международные правозащитные организации и ООН увидели "значительные недостатки" в расследовании нарушений прав человека, совершенных правительственными силовыми структурами.

Государственный департамент США публикует такой отчет с обзором состояния прав человека во всем мире ежегодно. Всего в нем осмотрели положение в почти 200 странах и территориях.

Ранее сообщалось, что Госдеп США сообщил в очередном ежегодном отчете о положении с правами человека в мире, в России на это положение дальше в значительной степени и негативно влияет попытка аннексии Москвой украинского Крыма и ее поддержка боевикам-сепаратистам на востоке Украины.