 

Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией, - Reuters

17 февраля 2017 г. 14:10
Источник: РБК-Украина
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Белый дом не будет сотрудничать с Россией в военном плане, пока РФ не прекратит называть всех представителей сирийской оппозиции террористами. Об этом сообщает Reuters.

Эти условия Тиллерсон сообщил странам, выступающим против правительства Башара Асада.

"В ходе обсуждения, он ясно дал понять, что не будет военного сотрудничества, пока русские не примут тот факт, что не все оппозиционеры являются террористами", - сказал дипломат-собеседник агенства.

Сообщается, что Рекс Тиллерсон провел свои первые совместные переговоры со странами, которые выступают против Асада, в их числе Саудовская Аравия, Турция, Франция и Великобритания.

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