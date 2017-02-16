 

Госсекретарь США Тиллерсон: Мы ожидаем от Москвы выполнения минских договоренностей

16 февраля 2017 г. 19:34
Источник: УНИАН

Секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявляет, что ожидает от Российской Федерации соблюдения обязательств по выполнению Минских соглашений.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Тиллерсона после его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Бонне.

"В рамках наших усилий по поиску новой общей основы, мы ожидаем, что Россия будет придерживаться своих обязательств по Минским соглашениям и работать над уменьшением насилия в Украине", - подчеркнул Тиллерсон.

14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации активного участия в деэскалации ситуации на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма Украине.

«Президент Трамп дал очень четко понять, что он ожидает от российского правительства уменьшения насилия в Украине и возвращения Крыма», - сообщил Спайсер.

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