ГПУ арестовала корабль-ресторан Януковича

Суд по ходатайству Генпрокуратуры арестовал имущество плавресторана в резиденции "Межигорье", где проживал бывший президент Виктор Янукович.

Такое решение Печерский суд Киева принял 27 января.

Наложен арест на само судно ресторана, а также мебель, посуду и бытовую технику.

В списке - вазы, блюдца, фужеры марки VERSACE, стаканы CRISTAL DE PARIS, столики производства итальянской компании Paollo Lucсhetto и т.п.

Владельцем плавресторана является ООО "Танталит", фирма на которую была зарегистрирована резиденция Януковича.