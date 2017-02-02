 

ГПУ арестовала корабль-ресторан Януковича

02 февраля 2017 г. 12:36
Источник: Украинская правда
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Суд по ходатайству Генпрокуратуры арестовал имущество плавресторана в резиденции "Межигорье", где проживал бывший президент Виктор Янукович.
Такое решение Печерский суд Киева принял 27 января.

Наложен арест на само судно ресторана, а также мебель, посуду и бытовую технику.
В списке - вазы, блюдца, фужеры марки VERSACE, стаканы CRISTAL DE PARIS, столики производства итальянской компании Paollo Lucсhetto и т.п.

Владельцем плавресторана является ООО "Танталит", фирма на которую была зарегистрирована резиденция Януковича.

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