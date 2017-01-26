ГПУ допросила больше трети депутатов Рады по делу о "диктаторских законах"

Во время расследования было допрошено более 400 свидетелей.

В уголовном производстве относительно принятия Верховной Радой "диктаторских законов" 16 января 2014 года сообщено о подозрении 15 лицам и допрошено 182 народных депутатов седьмого созыва, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"Всего во время расследования уголовного производства допрошено более 400 свидетелей, из них 182 народных депутатов Украины Верховной Рады седьмого созыва", — отметили в ГПУ.

Отмечается, что ГПУ в рамках производства о "диктаторские законы" было проведено четыре экспертизы. Сейчас досудебное следствие продолжается, во время которого проверяются другие лица, в том числе из руководящего состава парламента седьмого созыва.

Ранее Генпрокуратура заявила, что указания по "диктаторским законам" исходили непосредственно от экс-президента Украины Виктора Януковича. Также о подозрении сообщали экс-нардепу фракции КПУ Игорю Калетнику, председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову, председателю счетной комиссии Владимира Олийныка и секретаря из Компартии Сергею Гордиенко и еще 11 народным депутатам.

16 января 2014 года Верховная Рада руками проголосовала за пакет законов, более известный как "диктаторские законы", которые нарушали права и свободы граждан.

После побега Януковича и выборов в Верховую Раду выяснилось, что более 70 депутатов, которые голосовали за "диктаторские законы", вновь получат парламентские кресла. Во время формирования парламентской коалиции депутаты пообещали, что никогда не примут "Оппозиционный блок" и тех, кто голосовал 16 января 2014 года.

